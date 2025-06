Gasperini-Roma la prima conferenza | Ho rifiutato la Juve qui posso incidere davvero Dybala? Il messaggio è per tutti

Gian Piero Gasperini ha scelto con determinazione la panchina della Roma, rinunciando alla Juventus e inviando un messaggio chiaro a tutti: il suo cuore e le sue ambizioni sono qui. Nella conferenza di presentazione, il tecnico ha rivelato di aver ricevuto una chiamata da Torino, ma di aver preferito seguire la strada che sente più autentica e stimolante per il suo stile di gioco. Un nuovo capitolo inizia, e la sua scelta può davvero incidere sul futuro della Serie A.

Gian Piero Gasperini ha scelto la Roma. E lo ha fatto con convinzione, rifiutando un’altra panchina pesante: quella della Juventus. Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore giallorosso, il tecnico ha raccontato apertamente di aver ricevuto una chiamata da Torino: “Se la Juve a un certo punto mi ha cercato? Sì – ha confermato – però ho avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta. Ho pensato che per il mio modo di fare calcio e per la possibilità di incidere, questa fosse una situazione giusta e fantastica da poter percorrere”. Una scelta maturata in un momento cruciale della carriera: “Ho messo davanti questa situazione, è quello che cerco e di cui ho bisogno in questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gasperini-Roma, la prima conferenza: “Ho rifiutato la Juve, qui posso incidere davvero. Dybala? Il messaggio è per tutti”

In questa notizia si parla di: gasperini - roma - conferenza - juve

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Chiamata della Juventus? Gasperini risponde in conferenza stampa #Gasperini #DAZN Vai su X

In attesa della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini, prevista per il prossimo 17 giugno, l’AS Roma si sta muovendo sul mercato in uscita. Dopo la cessione di Enzo Le Fée al Sunderland, il club giallorosso ha ceduto al Benfica il late Vai su Facebook

Roma, Gasperini: “Se ha vinto il Napoli possiamo farlo anche noi”. Poi sulla chiamata della Juve; Gasperini: “Ho detto no alla Juve per la Roma”; Gasperini ? Juve? Roma scelta migliore. I Friedkin vogliono riportarla in alto.

Gasperini-Roma, la prima conferenza: “Ho rifiutato la Juve, qui posso incidere davvero. Dybala? Il messaggio è per tutti” - E lo ha fatto con convinzione, rifiutando un’altra panchina pesante: quella della Juventus. Secondo ilfattoquotidiano.it

Roma, Gasperini si presenta: “La Juve mi ha cercato ma ho fatto la scelta giusta” - Gian Piero Gasperini è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Roma. Da msn.com