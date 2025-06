Gasperini-day | la presentazione ufficiale del nuovo allenatore della Roma

Il 17 giugno sarà un giorno da ricordare per i tifosi giallorossi: il Gasperini-Day. Dopo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio il 6 giugno, il nuovo allenatore della Roma si prepara a svelare le sue strategie e la sua visione per la stagione. Direttamente da Trigoria, Gasp coinvolgerà i tifosi e i media in una conferenza stampa ricca di entusiasmo e progetti ambiziosi, segnando così l’inizio di una nuova era in casa Roma.

Martedì 17 giugno è il Gasperini-Day. Gasp è dal 6 giugno il nuovo allenatore della Roma. Dopo l'annuncio ufficiale oggi direttamente da Trigoria il tecnico si presterà alla sua prima conferenza stampa da romanista presentando ambizioni e obiettivi della sua avventura in giallorosso.

Ora è ufficiale: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma - La Roma ha finalmente annunciato il nuovo timoniere: Gian Piero Gasperini. Dopo settimane di attese e speculazioni, i giallorossi affidano le sorti della squadra al tecnico piemontese, noto per il suo stile di gioco innovativo e la capacità di valorizzare i giovani talenti.

Ufficiale, Gasperini è il nuovo allenatore della Roma: contratto fino al 2028

La prima intervista di Gian Piero Gasperini da allenatore giallorosso #ASRoma

