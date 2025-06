Gasp che no | il nuovo allenatore giallorosso spiega perché ha rifiutato la panchina della Juve

Gian Piero Gasperini svela il motivo del suo rifiuto alla Juventus, scegliendo la Roma come nuova sfida. In conferenza stampa, accompagnato da Claudio Ranieri, il tecnico si apre sul suo entusiasmo per questa avventura capitolina e sulla corte bazzicata dai bianconeri. La decisione di approdare nella Capitale nasce dalla convinzione che la Roma rappresenti la strada giusta per lui, e ora il suo obiettivo è riportare i giallorossi ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Gian Piero Gasperini si presenta alla Roma, parla della corte della Juventus, respinta, e fissa gli obiettivi della sua avventura nella Capitale, nella conferenza stampa di presentazione svolta con al fianco Claudio Ranieri, di fatto il nuovo direttore generale dei giallorossi. Gasperini: “Affascinato da questa nuova avventura”. “La Juve mi ha cercato? Sì, però ho avuto la sensazione che la Roma fosse la strada giusta, indipendentemente dai rischi che mi ricordate ogni giorno”, ha detto il Gasp ai giornalisti. “Questa scelta fatta, per il mio modo di fare calcio, di poter incidere, credo possa essere la situazione giusta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gasp, che no: il nuovo allenatore giallorosso spiega perchĂ© ha rifiutato la panchina della Juve

In questa notizia si parla di: gasp - allenatore - giallorosso - spiega

Gasp alla Juve, l’indizio sull’allenatore della Roma: “Ha già firmato” - Il balletto degli allenatori continua a sorprendere nel mondo del calcio italiano! Gasperini, che ha frenato con la Roma, sembra destinato alla Juventus, mentre le parole di Ranieri accendono i riflettori su un futuro giallorosso incerto.

GASP! Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina L’incontro a Firenze ha portato alla fumata bianca: Gian Piero Gasperini sarà il prossimo allenatore della Roma. Inutili il tentativo della Juventus, respinto sul nascere, e la mozione degli affett Vai su Facebook

Gasp, che no: il nuovo allenatore giallorosso spiega perché ha rifiutato la panchina della Juve; Roma, Ranieri ruba la scena a Gasperini: la verità sull'Italia. Il tecnico: Ecco perché ho rifiutato la Juve; Roma-Napoli, Ranieri: I ragazzi hanno cercato con tutte le forze il pareggio.

Gasperini è il nuovo allenatore della Roma: l'annuncio del club - Arriva nel pomeriggio l'atteso comunicato dei giallorossi che affidano la panchina all'ex tecnico dell'Atalanta. Come scrive today.it

Gianpiero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma - Con queste immagini sui suoi canali social la As Roma ha annunciato il nuovo allenatore dei giallorossi: Gianp ... Riporta msn.com