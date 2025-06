Gas serra rinnovabili e agricoltura bio | tutti gli strani record della Sicilia tra luci e ombre

La Sicilia, tra luci e ombre, si rivela un territorio di contrasti sorprendenti nel panorama ambientale italiano e internazionale. Dai record negativi alle eccellenze, l’Isola si distingue per le sue iniziative pionieristiche e le sfide ancora da affrontare. Scopriamo insieme come questa terra, con il suo patrimonio ricco e complesso, possa diventare protagonista di un futuro più sostenibile, valorizzando le proprie peculiarità e affrontando le criticità con coraggio e innovazione.

Nelle classifiche nazionali, e internazionali, non c'è solo la Sicilia da ultimo posto. C'è anche una Sicilia che eccelle e che, in alcuni casi, riesce persino a conquistare la vetta del podio. Sono diversi i primati positivi che l'Isola conquista nel Climate indicators for italian regions (Ciro).

