In Italia, il costo del gas Pi249 si fa sentire, tra aumenti di IVA e oneri, trasformando la bolletta in una spesa sempre più pesante. La relazione annuale di Arera rivela che l’elettricità nel nostro paese è del 18% più cara rispetto alla media europea. Il presidente Besseghini saluta favorevolmente la scelta del governo sul nucleare, un passo che potrebbe cambiare il volto delle future tariffe energetiche e ridurre il peso sulle famiglie italiane.

La relazione annuale Arera evidenzia che l'elettricità è del 18% più cara rispetto alla media dell'area euro. Il presidente Besseghini: "Bene la scelta del governo sul nucleare".

