Garlasco via a incidente probatorio per risolvere il caso Poggi

Da oggi, Garlasco si prepara a un nuovo capitolo nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, con l’uso dell’incidente probatorio, un passo decisivo per fare chiarezza. Dopo mesi di ricostruzioni mediatiche e polemiche, la scienza entra in scena, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Questa fase potrebbe davvero riscrivere la verità e cambiare il corso della vicenda, offrendo nuove speranze di giustizia.

AGI - Da oggi si fa 'sul serio' nella nuova indagine sull' omicidio di Chiara Poggi. Dopo mesi di ricostruzioni mediatiche e di parte, entra in campo la scienza e lo fa, questa volta, nel contraddittorio, cioè alla presenza dei legali dell'indagato, Andrea Sempio, della famiglia Poggi, dei pubblici ministeri e della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. Sono cinque i punti che possono contribuire a riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi, almeno secondo le attese della Procura di Pavia e degli avvocati di Stasi. Cinque quesiti ai quali sono chiamati a fornire una risposta gli esperti nominati dalla giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli entro novanta giorni, salvo proroghe, e poi a riferirne in aula il 24 ottobre. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, via a incidente probatorio per risolvere il caso Poggi

