Garlasco spunta l’impronta 97F | È del killer Cosa succede ora

Garlasco torna sotto i riflettori con un nuovo, sorprendente dettaglio: un’impronta 97F, scoperta nel 2007 ma rimasta in ombra per anni, potrebbe rivoluzionare il caso del delitto. Gli esperti sono ora al lavoro per analizzarla, poiché gli inquirenti la considerano una traccia decisiva, attribuendola al killer. Questa scoperta potrebbe cambiare le carte in tavola e riscrivere la storia di quella tragica sera. Cosa succederà ora?

C’è un dettaglio, raccolto nel 2007 e poi quasi dimenticato, che potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Un’impronta, denominata 97F, riemerge oggi tra gli elementi al vaglio degli esperti nominati per l’incidente probatorio. E non è una traccia qualunque: secondo gli inquirenti, appartiene al killer. Si trovava sul muro di sinistra che accompagna le scale verso la tavernetta della villetta di via Pascoli, il punto in cui venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi. A rivelarlo è Il Fatto Quotidiano, che sottolinea come la presenza di sangue della vittima renda quell’impronta palmare una prova chiave. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, spunta l’impronta 97F: “È del killer”. Cosa succede ora

In questa notizia si parla di: garlasco - impronta - killer - spunta

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

Garlasco, nuova svolta nel caso Chiara Poggi: “In casa c’erano almeno tre persone”. E spunta l’impronta di una stampella sul corpo. Caso Garlasco, nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi: impronte sospette, DNA e ricostruzioni 3D aprono scenari inediti. Vai su Facebook

Garlasco, spunta l’impronta 97F: «E' del killer». Chiara Poggi provò a prendere il telefono mentre veniva ucci; Delitto di Garlasco, spunta l’impronta 97F: «È del killer». Oggi inizia l'incidente probatorio; Garlasco, spunta una nuova impronta: ecco dove l'hanno trovata.

Garlasco, spunta l’impronta 97F: «E' del killer». Chiara Poggi provò a prendere il telefono mentre veniva uccisa, 3 persone nella cucina - La genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani - Da msn.com

Delitto di Garlasco, spunta l’impronta 97F: «È del killer». Oggi inizia l'incidente probatorio - La genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani - Lo riporta msn.com