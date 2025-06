Garlasco spariti intonaco e fascette | crolla la nuova inchiesta?

Un nuovo capitolo si apre nel caso Garlasco, con la scomparsa di parti fondamentali dell'inchiesta. Oltre all'intonaco e alle fascette, anche il reperto chiave potrebbe essere ormai irrecuperabile, complicando ulteriormente le indagini. La scomparsa di questi elementi solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia del procedimento giudiziario, lasciando aperti più dubbi che certezze sulla verità che si cerca di svelare.

Emergono prime indiscrezioni sull' incidente probatorio ancora in corso negli uffici della questura di Milano. Stando a quanto riferito dall' Adnkronos  non c'è traccia dell'involucro contenente l'intonaco grattato dal muro della villetta di via Pascoli a Garlasco dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Il reperto, la cui assenza è stata confermata da una fonte, poteva dare più certezze sull'impronta che la procura di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio, nuovo indagato. L'impronta, trovata sulla parete destra della scala vicino al corpo senza vita della ventiseienne, era stata repertata e analizzata dai carabinieri del Ris di Parma già nel 2007 ed era risultata negativa all'Obti test, il metodo tutt'oggi più efficace per rilevare la presenza di sangue umano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it