Garlasco si apre l’incidente probatorio | la procura punta sull’impronta 97F

Garlasco si apre una nuova importante fase nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, con l’incidente probatorio che prende il via oggi. La procura di Pavia punta decisamente sulla traccia dell’impronta 97F, un dettaglio che potrebbe svelare nuovi elementi sul caso. Dopo 18 anni, le indagini si intensificano, alimentando la speranza di fare luce su uno dei misteri più intricati degli ultimi tempi. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Nuova fase delle indagini. Parte oggi la fase dell’incidente probatorio all’interno delle indagini per l’omicidio, avvenuto 18 anni fa di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia si sta concentrando, almeno sembra, sulla traccia ribattezzata impronta 97F. La macchia di sangue, all’epoca, si trovava sul muro di sinistra della scala che conduce alla tavernetta di via Pascoli (casa dei Poggi), proprio dove fu rinvenuto il corpo della vittima. Oggi si pensa che possa corrispondere alla mano sinistra dell’aggressore, mentre la destra avrebbe lasciato la celebre impronta 33, già attribuita ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Garlasco, si apre l’incidente probatorio: la procura punta sull’impronta 97F

In questa notizia si parla di: garlasco - incidente - probatorio - procura

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

Domani inizia l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Sembrerebbe – come svelano fonti di Fanpage.it – però che non sia stato ancora preso il dna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, e di Marco Panzarasa, tra gli amici più stretti di Alberto Stas Vai su Facebook

Al via il maxi incidente probatorio con nuove analisi su DNA, impronte e reperti mai esaminati. Sempio per ora è l'unico indagato ma la Procura guarda anche oltre... Intanto spunta una possibile impronta compatibile con una stampella Vai su X

Delitto Garlasco, oggi inizia l’incidente probatorio. Scontro tra esperti durerà mesi; Garlasco, scocca l'ora dei consulenti: cosa succede oggi, martedì 17 giugno 2025, nell'incidente probatorio a Milano; Garlasco, cos'è il maxi incidente probatorio e chi sono gli esperti coinvolti da Garofano a Redaelli.

Garlasco, scatta l’ora della guerra tra i periti. Al via l’incidente probatorio - L'attesa davanti alla questura di Milano per l'avvio dei lavori genetici e dattiloscopici. Secondo ilgiornale.it

Diretta: a Milano il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco, tutti gli aggiornamenti - L'appuntamento in questura a Milano con 11 tra periti del Tribunale di Pavia e consulenti di Procura e difese per l'inizio delle operazioni peritali: gli esperti della scientifica nominati dalla Gip ... Come scrive rainews.it