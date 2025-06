Garlasco scatta l’ora della guerra tra i periti Non c’è sangue sull’impronta 10

A Garlasco si infiamma la tensione tra i periti, mentre in questura a Milano partono le indagini genetiche e dattiloscopiche per risolvere il mistero dell’impronta 97F. Una sfida lunga e complessa che potrebbe rivelarsi decisiva. Riusciranno le nuove tecnologie a fare luce sulla verità in questo intricato caso? Solo il tempo ci dirà se l’ombra del dubbio si dissolverà definitivamente.

In questura a Milano l'avvio dei lavori genetici e dattiloscopici. Ma c'è chi dice che dureranno "mesi". Il giallo dell'impronta 97F.

Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un'impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

