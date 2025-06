Garlasco quella conversazione tra Stefania Cappa e il padre | Scarcerato? Ma vaf…

Garlasco si prepara a una svolta decisiva nell’omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi vent’anni, il caso si avvicina a una conclusione grazie alle nuove analisi scientifiche, che coinvolgono tutte le parti in un confronto trasparente. È una fase di grande attesa e speranza per fare luce sulla verità, aprendo nuove prospettive nel lungo percorso giudiziario. La verità sta emergendo, e il futuro si definisce passo dopo passo.

Si apre una nuova fase, più concreta e decisiva, nell’annosa vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi. A quasi vent’anni da quel tragico 13 agosto 2007, quando la giovane fu trovata senza vita nella sua villetta di Garlasco, oggi la scienza forense entra nel cuore dell’inchiesta con un ruolo centrale e, soprattutto, condiviso: le nuove analisi saranno infatti svolte in contraddittorio tra tutte le parti coinvolte, comprese le difese dell’indagato Andrea Sempio, della famiglia Poggi e di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Si tratta di un momento cruciale per la Procura di Pavia che, con l’obiettivo dichiarato di fare chiarezza su elementi rimasti finora in ombra, ha individuato cinque punti fondamentali da approfondire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it