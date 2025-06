Garlasco occhi sull' impronta 97F che per la Procura potrebbe essere quella della mano sinistra del killer

Nel mistero avvolgente di Garlasco, l'attenzione si concentra sull'impronta 97F, potenzialmente collegata alla mano sinistra del killer. Un dettaglio che potrebbe rivoluzionare le indagini e fornire nuove piste per la giustizia. La Procura, in un clima di suspense, si affida a questo elemento cruciale per avvicinarsi alla verità e fare luce sul tragico delitto.

Nell'indagine sul delitto di Garlasco in cui risulta indagato Andrea Sempio i riflettori sono puntati sull'impronta 97F: la tesi della Procura.

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

L'avvocato di Andrea #Sempio non molla e fulmina la Procura: "L'impronta è inutilizzabile" #garlasco #mattino5 #canale5 #22maggio #iltempoquotidiano

+++Garlasco, la Procura di Pavia: "L'impronta 33 è della mano di Sempio" È stato appena diffuso un comunicato stampa firmato dal procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone che parla dell'impronta 33 trovata sulla parete destra delle scale che portano al se

La procura di Pavia scopre le carte nel giorno dell'incidente probatorio - C'è un'impronta catalogata come 97F che la procura di Pavia attribuisce all'autore del delitto di Garlasco: è questa una delle novità più sostanziali in mano agli inquirenti che hanno riaperto l'inchi ...

Garlasco, torna la scena del delitto: l'impronta 97F e il Dna riaprono tutto. L'incidente probatorio, i 5 quesiti e le ombre - Garlasco, il ritorno sulla scena del crimine: impronte, Dna e un mistero che non smette di parlare È tornato tutto al punto di partenza: le scale del villino di via Pascoli, la mattina del ...