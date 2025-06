Garlasco l’incidente probatorio | fogli d’acetato e nessuna impronta 33 In salita la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi

La situazione a Garlasco rimane avvolta nel mistero, tra sigle, oggetti e testimonianze contrastanti. L’incidente probatorio avviato oggi solleva più domande che risposte, evidenziando ancora una volta le lacune nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Se la verità fosse più vicina, la Procura di Pavia, con il suo impegno, non avrebbe bisogno di cercare tra scatoloni e documenti, ma di trovare finalmente la chiarezza che merita.

Ci sono sigle e numeri, e scatoloni colmi di oggetti. Ci sono pm, avvocati e periti. Ciò che mancano, ancora una volta, anche nel corso dell’incidente probatorio cominciato oggi, sono la chiarezza e la completezza delle indagini svolte in via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007 in merito al delitto della 26enne Chiara Poggi. Del resto, però, se così non fosse, con ogni probabilitĂ la Procura della Repubblica di Pavia non starebbe provando a riaprire l’inchiesta su un omicidio per il quale è stato condannato a sedici anni di carcere Alberto Stasi, fidanzato della vittima. Unico indagato per concorso in omicidio al momento è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. 🔗 Leggi su Notizie.com