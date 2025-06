Garlasco l’incidente probatorio e il giallo dell’impronta 97F | È del killer

Si apre oggi a Milano uno dei capitoli più delicati e attesi del caso Garlasco: l’incidente probatorio, con il giallo dell’impronta 97F 200 del killer. Un momento cruciale che potrebbe svelare nuovi dettagli o confermare i sospetti. Davanti al gip Daniela Garlaschelli, tra avvocati e consulenti, si cerca di fare luce su un enigma che ha segnato profondamente la memoria collettiva. La verità è ancora più vicina?

Si è aperto oggi a Milano il maxi incidente probatorio che segna una tappa cruciale nella riapertura del caso Garlasco. Davanti al gip Daniela Garlaschelli, nella sede della questura di Milano, sono arrivati avvocati e consulenti della famiglia della vittima, della difesa di Andrea Sempio — indagato nella nuova inchiesta condotta dalla procura di Pavia — e di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l'omicidio. L'accertamento si svolge all'interno degli uffici del gabinetto regionale di Polizia scientifica, dove i periti hanno iniziato l'esame dei reperti custoditi per quasi due decenni.

