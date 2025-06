Garlasco l’ex comandante dei Ris Garofano ora consulente per la difesa | Non mi aspetto risultati eclatanti

Luciano Garofano, ex comandante dei RIS e ora consulente della difesa, entra in scena con un approccio realistico e misurato. Dopo anni di indagini e trent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la sua presenza promette di offrire nuove prospettive, anche se senza illusioni di risultati eclatanti. Con professionalità , Garofano si prepara a esaminare i reperti, determinato a fare luce su un caso che ha segnato la memoria collettiva di Garlasco.

“Credo nell’innocenza di Andrea Sempio fino a prova contraria e credo nella sentenza definitiva. Non mi aspetto risultati eclatanti”. Così l’ex comandante del Ris Luciano Garofano, consulente della difesa di Andrea Sempio e a capo delle indagini all’epoca del delitto di Garlasco, al suo arrivo in questura a Milano per l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. “Ora apriremo alcuni reperti, valuteremo la catena di custodia, lo stato di conservazione e cominceremo le campionature “, ha spiegato Garofano ai giornalisti presenti”. “Vedremo i reperti per la prima volta, ragioneremo insieme sui risultati: sarĂ l’esito delle analisi a contare davvero”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’ex comandante dei Ris Garofano (ora consulente per la difesa): “Non mi aspetto risultati eclatanti”

In questa notizia si parla di: garlasco - comandante - garofano - consulente

“Garlasco, di chi è l’impronta”. Il comandante dei Ris ribalta tutto - Il 13 agosto 2007 a Garlasco, i Carabinieri del RIS, guidati dal comandante Luciano Garofano, entrano nella villetta di via Pascoli, dove è stata trovata morta Chiara Poggi.

“Non è possibile”. Garlasco, sulle nuove scoperte finisce male tra Garofano e Abbate in diretta: cosa hanno tirato fuori. Poi lo scontro: “Allora l'assassino...” (VIDEO) Vai su Facebook

Garlasco, l'ex comandante Garofano: «Abbiamo fatto errori. Dalla ricostruzione della scena del crimine non ci; Garlasco, intervista a Luciano Garofano: “Sempio? Tracce non databili, Dna parziale e inidoneo. Per l’impronta sul muro non basta una foto”; Garlasco, parla l’ex comandante dei Ris di Parma ora consulente per Sempio.

Garlasco, Garofano (consulente Sempio): "Dna unghie non idoneo" - voi sapete che c’è una valutazione che riguarda l’incidente probatorio, ma sapete anche che il professor De Stefano, il professor ... Secondo rainews.it

Garlasco, Garofano (consulente difesa di Sempio): "Dna unghie non idoneo" - L'ex comandante dei carabinieri del Ris di Parma, nominato dalla difesa di Andrea Sempio: "Oggi apriremo probabilmente la spazzatura di 18 anni fa, valuteremo lo stato di conservazione di quei reperti ... Come scrive msn.com