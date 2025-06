Garlasco l’ex capo dei Ris Garofano | Credo all’innocenza di Andrea Sempio

Il generale Luciano Garofano, figura di spicco dei RIS di Parma e protagonista delle prime indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, svela ora il suo sostegno all’innocenza di Andrea Sempio. Nominato consulente della difesa, si prepara a mettere a disposizione la sua esperienza per fare luce su un caso che ha scosso l’Italia. All’arrivo in questura, il suo atteggiamento rivela un impegno deciso a cercare la verità.

Il generale Luciano Garofano, che guidava i Ris di Parma durante le prime fasi delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi — avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007 — oggi è stato nominato consulente della difesa di Andrea Sempio. Incaricato dagli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati, Garofano figura tra i periti convocati in Questura a Milano per partecipare al maxi incidente probatorio. All’arrivo in questura, il generale ha dichiarato: «Credo all’innocenza di Andrea Sempio e credo nella sentenza definitiva». 🔗 Leggi su Panorama.it