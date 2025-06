Garlasco l’annuncio dagli avvocati di Stasi per il maxi incidente probatorio | Siamo ottimisti

A 17 anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, si apre un nuovo capitolo nella battaglia per la verità. A Milano, presso la questura, prende il via il maxi incidente probatorio, un passaggio cruciale che potrebbe reservare sorprese e speranze per tutta la comunità. Tra analisi tecniche e interrogativi irrisolti, il processo si fa più intenso: siamo ottimisti che questa sia la svolta decisiva.

Si è aperto oggi a Milano quello che molti definiscono il passaggio più cruciale nella lunga battaglia per la riapertura del caso Garlasco, a 17 anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi. Presso la questura del capoluogo lombardo, negli uffici del gabinetto regionale di Polizia scientifica, ha preso ufficialmente il via il maxi incidente probatorio disposto dalla gip Daniela Garlaschelli. Un momento decisivo, in cui si incrociano tre filoni d’indagine: quello della procura di Pavia, che oggi ha un nuovo indagato, Andrea Sempio; quello di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva; e quello della famiglia Poggi, mai arresasi nella ricerca della verità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

