Garlasco iniziato incidente probatorio Su impronte analizzate oggi non c' è sangue

L'incidente probatorio di Garlasco ha preso il via questa mattina, segnando un ulteriore capitolo nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra analisi di impronte e DNA, la scena si fa sempre più complessa e avvincente. La prova scientifica, fondamentale per chiarire ogni dettaglio, potrebbe rivelare risposte decisive sul caso. Rimanete sintonizzati: il mistero di Garlasco si sta avvicinando alla sua soluzione.

  È iniziato la mattina del 17 giugno l'incidente probatorio nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. Quello che ha preso il via oggi negli uffici della Questura di Milano sarà uno scontro legale che durerà mesi. Una partita che si giocherà su un terreno scientifico e il risultato su Dna e impronte sarà determinante nell'indagine sul delitto di Garlasco per cui la Procura di Pavia ha di nuovo indagato Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza uccisa 18 anni fa. Una nuova indagine che ha aperto uno scenario diverso da quello che ha portato alla condanna definitiva a 16 anni di carcere dell'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Garlasco, iniziato incidente probatorio. Su impronte analizzate oggi non c'è sangue

Delitto Garlasco, è iniziato l'incidente probatorio. Lo scontro tra esperti durerà mesi - È iniziato questa mattina l'incidente probatorio nell'ambito dell'intricata indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

