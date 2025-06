Garlasco – Incidente probatorio atto I Dubbi dei consulenti dei pm su contaminazioni del Dna sulle unghie di Chiara Poggi

Da quasi due decenni, il caso di Chiara Poggi tiene col fiato sospeso l’Italia intera. Ora, con l’incidente probatorio deciso dalla giudice Garlaschelli, si apre una nuova fase cruciale: gli approfondimenti sui dubbi sollevati dai consulenti dei pm riguardo alle contaminazioni del DNA sulle unghie della giovane vittima. Questo passo potrebbe rivoluzionare le certezze e ridisegnare gli scenari del processo, portando alla luce verità finora nascoste.

La nuova indagine sul delitto di Garlasco – in cui è indagato il 37enne Andrea Sempio, amico di Marco Poggi – avrà il suo primo punto fermo dagli esiti dell’incidente probatorio deciso dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli. Esami e analisi complessi – a distanza di quasi 18 anni dai rilievi nella villetta di via Pascoli dove fu massacrata Chiara Poggi – che dovranno innanzitutto stabilire se i reperti su cui sono state richieste verifiche e accertamenti genetici siano utilizzabili oppure no. Quindi da domani si riaccendere lo scontro tra accusa, difesa e parte civile e dei consulenti nominati che dovranno confrontarsi con i periti nominati dalla giudice, la gentista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – Incidente probatorio atto I. Dubbi dei consulenti dei pm su “contaminazioni” del Dna sulle unghie di Chiara Poggi

