Garlasco il consulente dei Poggi | L’impronta 97F? Sappiamo che ha toccato il pigiama di Chiara ma non è attribuibile

Nel mistero che avvolge il caso Poggi, la recente rivelazione di un’impronta 97F riaccende i riflettori sull’indagine. Dario Redaelli, consulente della famiglia, esamina attentamente questa traccia, sottolineando come l’attribuzione di un valore possa essere rivista e aprendo alla complessità di un’indagine ancora in corso. La presenza di tracce insanguinate solleva dubbi e interrogativi cruciali. La verità potrebbe essere più vicina, ma ancora sfuggente.

“L’impronta 97F? Venne già rilevata a suo tempo. Più che impronta è una traccia, gli venne attribuito un valore che oggi sembra essere rivisto. Che la mano dell’offendere sia stata insanguinata è scontato. Viene attribuita a una mano insanguinata ma su questo bisogna parlare parecchio”. Così Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, commenta la traccia svelata da un articolo del Fatto Quotidiano che secondo gli inquirenti apparterrebbe alla mano del killer di Chiara Poggi. L’impronta si trovava sulle scale della villetta di via Pascoli, a Garlasco, sul muro di sinistra, quindi quello opposto alla famosa impronta 33. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, il consulente dei Poggi: “L’impronta 97F? Sappiamo che ha toccato il pigiama di Chiara, ma non è attribuibile”

