Garlasco giorno cruciale nelle nuove indagini | l’impronta l’assassino le prove

Garlasco si prepara a vivere un giorno cruciale nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, un delitto che ha scosso l’Italia 18 anni fa. Dopo anni di mistero e polemiche, le prove si riaccendono con analisi genetiche innovative e impronte rivisitate, puntando a fare luce su uno dei casi più controversi degli ultimi decenni. La verità sta per emergere, e il riscatto della giustizia potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Diciotto anni dopo quel tragico 13 agosto 2007, la scena del crimine di via Pascoli a Garlasco torna sotto i riflettori della giustizia italiana. La scala che porta alla tavernetta, il corpo senza vita di una giovane donna, una casa trasformata in teatro di uno degli omicidi più discussi e controversi del Paese. Ora, con nuove analisi genetiche e impronte rivisitate alla luce di tecniche investigative avanzate, l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe riscrivere una pagina della sua tormentata storia processuale. L’attenzione della Procura di Pavia si concentra sulla cosiddetta traccia 97F: una macchia di sangue individuata sul muro che scende verso la taverna, da sempre nota agli atti ma ora interpretata con occhi nuovi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

