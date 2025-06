Garlasco già iniziate analisi su metà delle impronte cosa è emerso | sulla traccia 10 non c'è sangue

Nell'ambito dell'indagine di Garlasco, il primo giorno dell'incidente probatorio ha portato importanti novità sulle tracce raccolte. Secondo Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, i campionamenti delle impronte digitali sono iniziati con successo, promettendo ulteriori approfondimenti già a partire da giovedì. La traccia 10, di particolare interesse poiché trovata nel 2007 sulla porta d'ingresso e mai attribuita prima, rivela nuovi dettagli che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

Si è conclusa il primo giorno dell'incidente probatorio. Stando a quanto spiegato a Fanpage.it dal consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, "già nella giornata di oggi si è iniziato a fare i campionamenti per metà delle impronte, il resto lo faremo giovedì". Sulla traccia 10, che è quella che suscitava più attenzione perché trovata nel 2007 nella parte interna della porta d'ingresso e non era mai stata attribuita, è stato confermato che non c'è sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it