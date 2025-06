Garlasco ex comandante Ris Luciano Garofano difende Andrea Sempio | Credo nella sua innocenza e nella sentenza definitiva - VIDEO

L'ex comandante del Ris Luciano Garofano, protagonista delle indagini sul tragico omicidio di Chiara Poggi, si schiera a difesa di Andrea Sempio, affermando con fermezza: “Credo, fino a prova contraria, all’innocenza di Sempio e nella sentenza definitiva.” In un contesto così delicato, le sue parole accendono il dibattito sulla giustizia, la verità e il rispetto dei principi fondamentali. È un appello a non trarre conclusioni affrettate, ma a riflettere con attenzione.

L'ex comandante del Ris ai tempi dell'omicidio di Chiara Poggi si è espresso sulla presunta innocenza di Sempio Luciano Garofano, comandante del Ris ai tempi del delitto di Garlasco, difende Andrea Sempio. "Credo, fino a prova contraria, all'innocenza di Andrea Sempio e credo nella sentenza d.

L’ex comandante del Ris Garofano: «Perché sull’impronta 33 non c’è sangue ed è inutile cercarla». La versione del consulente di Sempio - Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e attuale consulente di Andrea Sempio coinvolto nel caso Poggi, sostiene che l’impronta 33 non presenta tracce di sangue ed è quindi inutile cercarla.

Anticipazione da Telelombardia Il padre di Andrea Sempio: “Mio figlio è stato sfrattato, è tornato a vivere da noi, almeno ci facciamo forza, ormai non sogniamo piu’. Ci sentiamo nudi: sono sicuro di essere intercettato anche in casa; i miei fratelli lasciano i cellu Vai su Facebook

