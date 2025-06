Garlasco consulente Poggi | Impronta 97F non attribuibile

Nel giallo di Garlasco, l'impronta 97F riaccende il mistero: Marco Radaelli, consulente della famiglia Poggi, afferma con fermezza che "non è attribuibile a nessuno". Questa dichiarazione scuote le indagini, alimentando dubbi sulla pista finora seguita dagli inquirenti. La vicenda si dipana tra sospetti e verità da scoprire, lasciando ancora molte domande senza risposta. La verità potrebbe essere più vicina o più lontana di quanto si pensi...

"L'impronta 97F? Non è attribuibile a nessuno". Marco Radaelli, consulente della famiglia Poggi, commenta in modo perentorio la traccia che, secondo quanto riportato dal 'Fatto Quotidiano', gli inquirenti ritengono sia quella della mano del killer di Chiara Poggi impressa sul muro a sinistra della villetta di via Pascoli. Radaelli è tra gli esperti chiamati a partecipare all'incidente probatorio disposto dalla gip Daniela Garlaschelli nell'indagine su Andrea Sempio che si è aperto stamattina nei laboratori della Polizia Scientifica in Questura a Milano. "Noi sappiamo che la traccia 97F è quella che certamente ha toccato la maglietta del pigiama che Chiara indossava ma non è ovviamente attribuibile, si tratta di un'impronta su un tessuto e non è chiaramente classificabile" ha aggiunto Radaelli parlando coi cronisti.