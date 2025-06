Garlasco colpo di scena all’apertura dello scatolone | cosa non hanno trovato

A Garlasco, il mistero si infittisce: all'apertura dello scatolone, un colpo di scena sconvolge le aspettative, lasciando tutti senza risposte. È infatti iniziato l’incidente probatorio che potrebbe riaprire uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi vent’anni: l’omicidio di Chiara Poggi. Negli uffici della Polizia Scientifica di Milano, tra periti e magistrati, si svolgono ora le operazioni tecniche che potrebbero cambiare il corso della verità . La vicenda sta per evolversi in modo imprevedibile.

È cominciato ufficialmente l’ incidente probatorio che potrebbe riaprire uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi vent’anni: l’omicidio di Chiara Poggi. Negli uffici del gabinetto regionale della Polizia scientifica di Milano, alla presenza di periti, avvocati e magistrati, sono iniziate le operazioni tecniche destinate a riesaminare i reperti raccolti nell’agosto del 2007. È la fase decisiva dell’inchiesta bis che vede nuovamente al centro le tracce lasciate sulla scena del crimine e che potrebbe riscrivere quanto deciso dalla giustizia in oltre un decennio di processi. >> Un brutto incidente stradale, tragedia davanti al distributore di benzina: circolazione interrotta e ambulanze a sirene spiegate sul posto La giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli ha disposto questo maxi incidente probatorio su richiesta della procura di Pavia, che ha aperto una nuova indagine sull’assassinio avvenuto nella villetta di via Pascoli a Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena - Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha segnato un capitolo oscuro della cronaca italiana.

