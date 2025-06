Garlasco Battaglia tra periti

Garlasco si prepara a una battaglia tra periti nell’ambito dell’incidente probatorio sulla tragica morte di Chiara Poggi. Con consulenti delle parti già schierati e posizioni contrastanti, il confronto tra i periti incaricati diventa cruciale per fare luce su un caso che appassiona l’Italia dal 2007. Nell’attesa di scoprire quale sarà l’esito di questa delicata disputa, il futuro della verità sembra ancora scritto nei dettagli degli esperti.

GARLASCO (Pavia) Sei quesiti per i periti, con i consulenti delle parti già schierati su posizioni contrapposte. Nell'incidente probatorio che inizia oggi, negli uffici della polizia scientifica di Milano, chiesto dalla Procura di Pavia e disposto dal Gip Daniela Garlaschelli per la riaperta indagine sull' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, l'ultima parola spetterà ai due periti incaricati, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, ma in quello che sarà un contraddittorio tra le parti. Una battaglia soprattutto per il primo quesito, che è poi la questione alla base della nuova inchiesta a carico dell'indagato Andrea Sempio: "L'analisi tecnica dei profili genetici estrapolati dai margini ungueali di Chiara Poggi ottenuti dal Perito Prof.

