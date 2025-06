Garlasco analisi sul computer di Stasi dei periti Porta e Occhetti | Pc stravolto dai Carabinieri presenti contenuti pornografici

Uno degli aspetti più controversi del delitto di Garlasco riguarda le analisi sul computer di Alberto Stasi, il cui contenuto, secondo i periti Roberto Porta e Daniele Occhetti, è stato pesantemente alterato dai carabinieri. In particolare, non emergono prove che Chiara Poggi abbia effettivamente visualizzato i file pornografici trovati. Questa vicenda mette in discussione l’affidabilità delle indagini digitali e solleva dubbi sulla veridicità delle prove presentate in tribunale.

Secondo i periti Roberto Porta e Daniele Occhetti, non ci sono evidenze che Chiara Poggi abbia effettivamente visionato i file pornografici Uno degli aspetti più controversi del delitto di Garlasco è legato alle analisi informatiche svolte sul computer di Alberto Stasi. Secondo i periti Rober. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, analisi sul computer di Stasi dei periti Porta e Occhetti: “Pc stravolto dai Carabinieri, presenti contenuti pornografici”

In questa notizia si parla di: periti - garlasco - analisi - computer

Delitto Garlasco, Garofano: “Profilo DNA non idoneo, valuteremo con i periti” - Il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con l'analisi del profilo DNA, considerato non idoneo.

Domani i periti raccoglieranno i campioni su cui effettuare le nuove analisi in vista dell’incidente probatorio del 17 giugno. L’obiettivo è estrapolare altro Dna Vai su Facebook

Garlasco, cosa potrebbe aver visto Chiara Poggi nel pc di Alberto Stasi: l'analisi dei periti informatici; Garlasco, l'analisi del computer di Stasi; La pista su Garlasco e il pc manomesso con l'alibi di Stasi.

Garlasco, cosa potrebbe aver visto Chiara Poggi nel pc di Alberto Stasi: l'analisi dei periti informatici - Cosa c'era nel pc di Alberto Stasi e cosa Chiara Poggi potrebbe aver visto: l'analisi dei periti informatici sul delitto di Garlasco ... Si legge su virgilio.it

Garlasco, l'analisi del computer di Stasi - Scopri perché Sir Richard Dearlove, un esperto di intelligence britannico, crede che la Russia non abbia chance nella guerra in Ucraina! Secondo msn.com