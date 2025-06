Garlasco al via l’incidente probatorio | tutto quello che c’è da sapere

Dopo 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco si apre una nuova pagina della vicenda giudiziaria con l'incidente probatorio. Un passaggio cruciale che potrebbe fare luce definitiva sulla verità di uno dei casi più discussi d’Italia, ridefinendo il corso della giustizia e lasciando il segno nel panorama della cronaca nera. Scopriamolo insieme, perché ogni dettaglio può cambiare le sorti di questa intricata storia.

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, la villetta di via Pascoli torna al centro di una nuova, delicatissima fase giudiziaria. Non c’è più spazio per ipotesi, illazioni o suggestioni mediatiche: quello che si apre oggi potrebbe essere il capitolo decisivo per riscrivere — o confermare — la verità processuale su uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia. Alberto Stasi, l’ex fidanzato, è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Ma ora all’attenzione della Procura c’è Andrea Sempio, 37 anni, già indagato e archiviato nel 2017, oggi di nuovo sotto accusa per omicidio. 🔗 Leggi su Panorama.it