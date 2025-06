Garlasco al via l’incidente probatorio sui reperti della villetta Chi partecipa e cosa può succedere

Garlasco si appresta a vivere un momento cruciale: oggi, 17 giugno, prende avvio l’incidente probatorio sui reperti della villetta di Chiara Poggi. Dopo quasi 18 anni dalla terribile scomparsa, la scena si sposta nelle aule di Milano, dove si attende con trepidazione l’esito di questa fase decisiva. Chi partecipa e cosa potrebbe succedere? Scopriamo insieme le potenziali svolte di un’indagine che, dopo tanti anni, promette di aprire nuovi spiragli di verità.

Dopo mesi di indiscrezioni, colpi di scena e speculazioni, oggi – martedì 17 giugno – è il giorno di inizio dell’incidente probatorio per il delitto di Garlasco. A quasi 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto 2007, alla questura di Milano si comincia a scrivere un nuovo capitolo dell’inchiesta bis. Per l’ennesima volta, alle porte dell’edificio di via Fatebenefratelli si è radunata una folla di giornalisti e cameramen, in attesa di scoprire quali saranno i prossimi passi dell’indagine che potrebbe riaprire uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana. In mattinata sono arrivati in questura anche Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, e il legale della famiglia di Andrea Stasi, Gianluigi Tizzoni. 🔗 Leggi su Open.online