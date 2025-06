Garlasco al via l' incidente probatorio | esperti e periti in campo tra impronte Dna e reperti mai visti Cosa può succedere

Garlasco si prepara a vivere una svolta decisiva: l’incidente probatorio, un passaggio chiave per fare luce sul delitto di Chiara Poggi. Esperti e periti sono già al lavoro tra impronte, DNA e reperti mai analizzati prima, aprendo possibilità inedite e sospetti sorprendenti. Cosa potrebbe emergere da questa fase cruciale? La verità potrebbe finalmente uscire allo scoperto dopo quasi due decenni di mistero. Restate sintonizzati, il dibattito giudiziario è appena iniziato.

Comincia la fase cruciale della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, la Procura di Pavia ha aperto per la seconda volta. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, al via l'incidente probatorio: esperti e periti in campo, tra impronte, Dna e reperti mai visti. Cosa può succedere

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

Il dattiloscopista Luigi Bisogno, ex ispettore superiore di Polizia, affiancherà il consulente di parte Luciano Garofano nelle analisi genetiche ad ampio raggio sui reperti che inizieranno martedì 17

Garlasco, chi è Luigi Bisogno, nuovo esperto nominato dalla difesa di Sempio - Alla vigilia dell'incidente probatorio per l'omicidio di Chiara Poggi, la sua difesa ha nominato un dattiloscopista ... Scrive msn.com