Garlasco al via l' incidente probatorio Ecco i punti che possono riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi

Garlasco si appresta a scrivere un nuovo capitolo nel mistero di Chiara Poggi, con l’avvio dell’incidente probatorio che potrebbe rivoluzionare le prospettive sul delitto. Dopo mesi di ricostruzioni mediatiche e di polemiche, la scienza entra in scena nel contraddittorio, offrendo nuove chance di chiarimento. Sono cinque i punti che potrebbero cambiare tutto: ecco come la verità potrebbe finalmente emergere.

AGI - Da oggi si fa 'sul serio' nella nuova indagine sull' omicidio di Chiara Poggi. Dopo mesi di ricostruzioni mediatiche e di parte, entra in campo la scienza e lo fa, questa volta, nel contraddittorio, cioè alla presenza dei legali dell'indagato, Andrea Sempio, della famiglia Poggi, dei pubblici ministeri e della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. Sono cinque i punti che possono contribuire a riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi, almeno secondo le attese della Procura di Pavia e degli avvocati di Stasi. Cinque quesiti ai quali sono chiamati a fornire una risposta gli esperti nominati dalla giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli entro novanta giorni, salvo proroghe, e poi a riferirne in aula il 24 ottobre. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, al via l'incidente probatorio. Ecco i punti che possono riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi

In questa notizia si parla di: poggi - chiara - punti - possono

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Possono, quattro capelli trovati nel lavandino della casa di Chiara Poggi, scardinare uno dei pilastri della sentenza con cui i giudici della Cassazione, nel 2015, hanno condannato Alberto Stasi a sedici anni di carcere per l’omicidio della ex fidanzata? Il killer s Vai su Facebook

Caso Garlasco, l'impronta di Sempio "corrisponde per 15 punti di contatto" a quella rilevata vicino al corpo di Chiara Poggi. La Procura di Pavia: "L'accertamento grazie a nuove tecniche" #ANSA Vai su X

Garlasco, via a incidente probatorio per risolvere il caso Poggi; Delitto Garlasco, procura Pavia: impronta Sempio “corrisponde per 15 punti di contatto”; Una sola impronta di Sempio, 15 i punti di contatto.

Garlasco, al via l'incidente probatorio. Ecco i punti che possono riscrivere la storia del... - Dopo mesi di ricostruzioni mediatiche e di parte, entra in campo la scienza e lo fa, questa volta, nel contraddittor ... Si legge su msn.com

Iniziano oggi i 90 giorni che possono riscrivere il delitto di Chiara Poggi a Garlasco: al via le nuove analisi - È la volta dell'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Come scrive today.it