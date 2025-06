gardaland summer season 2025 festa per i 50 anni del parco di divertimenti

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Gardaland celebra i suoi 50 anni con una stagione estiva ricca di sorprese, emozioni e festeggiamenti speciali. Dal cuore di Castelnuovo del Garda, il parco di divertimenti più amato d’Italia si apre a nuove avventure per grandi e piccini, continuando a essere il luogo dove i sogni diventano realtà. Un anniversario così importante merita di essere ricordato e condiviso con tutta la famiglia!

Il 2025 segna il mezzo secolo di vita di Gardaland, il grande parco di divertimenti, con annesso resort, situato a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, ma al confine con la Lombardia: 50 anni che hanno inciso nell'immaginario collettivo e nella vita di moltissime famiglie. Oggi sono genitori e nonni a portare i bambini a provare le tante attrazioni adatte alle diverse età. Dopo l' inaugurazione ufficiale della stagione, lo scorso 12 aprile 2025, col collegamento in diretta con Paolo Bonolis, che proprio a Gardaland nel 1975 registrò la sigla di Bim Bum Bam, programma per bambini che lo rese famoso, nel weekend del 14 e 15 giugno è ufficialmente iniziata la cinquantesima estate di Gardaland Resort.