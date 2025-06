Garante comunale dei detenuti Le candidature per il dopo-Maisto | in campo Mandreoli e Pagano

Il futuro garante comunale dei detenuti di Milano si avvicina, con le candidature di due figure di spicco: Luigi Pagano, ex direttore di San Vittore, e Corrado Mandreoli, sindacalista e attivo nell’Osservatorio Carcere e Territorio. Chi tra loro saprà rappresentare meglio i diritti e le speranze dei detenuti? Con il termine del 30 giugno come deadline, il dibattito si infiamma, alimentato anche da una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe.

Luigi Pagano o Corrado Mandreoli? L’ex direttore del carcere di San Vittore o il sindacalista con esperienze nell’ Osservatorio Carcere e Territorio, nella cooperazione e nella Cgil? Chi sarà il successore di Luigi Maisto, a fine mandato, come garante dei detenuti nominato dal Comune di Milano? C’è tempo fino al 30 giugno per presentare anche altre candidature. Il dibattito, intanto, si accende grazie a una lettera inviata al sindaco Giuseppe Sala da parte dei sostenitori di Mandreoli. Tra i firmatari ci sono la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, il senatore del Pd Franco Mirabelli, il segretario generale Cgil di Milano Luca Stanzione, Valeria Verdolini, presidente lombarda di Antigone, l’Osservatorio Carcere e Territorio di Milano, Cnca Lombardia, il Forum Terzo Settore di Milano, l’Arci, la Fondazione Casa della Carità e la Caritas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garante comunale dei detenuti. Le candidature per il dopo-Maisto: in campo Mandreoli e Pagano

