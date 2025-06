Gambettola in piazza Pertini e a Casa Fellini un' estate di pellicole restaurate e grande cinema

Gambettola si trasforma in un palcoscenico di magia e cultura con “Il Cinema Ritrovato in Romagna”. Dal 23 giugno al 28 luglio, piazza Pertini e Casa Fellini ospitano una straordinaria rassegna di film restaurati, giovani autori e proiezioni musicali dal vivo. Un’estate all’insegna dell’emozione, tra cinema itinerante e spettacoli circensi, che promette di incantare il pubblico e riscoprire il fascino senza tempo del grande schermo. Prepara popcorn e cuore: l’evento sta per iniziare!

Dal 23 giugno al 28 luglio a Gambettola torna la rassegna cinematografica dedicata ai capolavori restaurati e ai giovani autori, in versione itinerante, circense e con pellicole musicate dal vivo. La rassegna cinematografica "Il Cinema Ritrovato in Romagna" dedicata alle grandi pellicole della.

