Galactus e Silver Surfer nelle nuove illustrazioni per I Fantastici Quattro | Gli Inizi

I Marvel Studios non hanno ancora rivelato completamente Galactus nei trailer e negli spot televisivi di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Fortunatamente, un’altra ondata di illustrazioni promozionali punta i riflettori sul Divoratore di Mondi in tutta la sua terrificante gloria. Una combinazione di immagini fotorealistiche e ispirate ai fumetti, quest’opera mostra anche Silver Surfer al fianco del suo padrone. Shalla-Bal è l’Araldo di Galactus, il che significa che ha il compito di avvertire pianeti come la Terra della loro imminente fine per mano del sempre affamato Galactus. 🔗 Leggi su Cinefilos.it