Gal Gadot non ha comprato la stella nella Hollywood Walk of Fame

Molte voci circolano online su Gal Gadot e la Hollywood Walk of Fame, alimentate da notizie fuorvianti che sostengono abbia “comprato” la sua stella. In realtà, questa affermazione è un fraintendimento: scopriamo insieme cosa si nasconde dietro a questa confusione e perché è importante distinguere tra realtà e dicerie nel mondo dello spettacolo. Per chi ha a cuore l’autenticità del cinema, è fondamentale chiarire i fatti.

Diverse condivisioni Facebook riportano la notizia fuorviante sulla stella assegnata all’attrice israeliana Gal Gadot lungo la celebre Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles negli Stati Uniti. Questi contenuti lasciano intendere che l’attrice avrebbe «comprato» il “titolo”, che simbolicamente fa entrare gli attori nella schiera delle “stelle” del cinema. Vediamo perché si tratta di una “notizia” riportata in maniera fuorviante. Per chi ha fretta:. Diverse condivisioni insinuano che Gal Gadot si sia immeritatamente comprata la stella sulla Hollywood Walk of Fame.. In realtà è sempre prevista una quota da versare di oltre 80mila dollari per coprire le spese. 🔗 Leggi su Open.online

