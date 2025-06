Gabriella Guasticchi innesca un giro di nomine al ministero della Salute

Le recenti nomine al Ministero della Salute riflettono un’intensa attività di riorganizzazione, con Gabriella Guasticchi protagonista di un movimentato turnover che promette di influenzare le politiche sanitarie italiane nei prossimi mesi. Questi spostamenti strategici, che coinvolgono figure chiave e ambiti cruciali come emergenze, dispositivi medici e il PNRR, segnano un nuovo capitolo nella governance del settore sanitario. L'articolo analizza i dettagli di questa rivoluzione interna, svelando le sfide e le opportunità che si presentano.

Movimenti in corso al ministero della Salute. Gabriella Guasticchi, che appena 3 mesi fa è nominata direttore generale per le Emergenze sanitarie, passa alla direzione generale Dispositivi medici e Farmaco, dove succede ad Achille Iachino. Quest’ultimo va invece a dirigere l’Unità di Missione Pnrr, subentrando ad Alessio Nardini, che a sua volta si sposta alla direzione generale Corretti stili di vita e Rapporti con l’ecosistema. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

