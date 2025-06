Gabriele Perretta domina la classifica dei giocatori più utilizzati del Pontedera

Gabriele Perretta si afferma come il protagonista indiscusso del Pontedera nella stagione 2024-25, dominando la classifica dei giocatori più utilizzati dal duo Agostini-Menichini. Con 3.375 minuti in campo su 3.420 disponibili, il giovane difensore-centrocampista (classe 2000) ha dimostrato una stabilità e un’impegno straordinari. La sua presenza costante è la testimonianza della sua importanza all’interno della rosa, confermando che il suo ruolo sarà determinante anche nelle prossime sfide.

Il primo classificato è: Gabriele Perretta. Primo di cosa? Della classifica dei giocatori del Pontedera più utilizzati dal duo Agostini-Menichini nel campionato 2024-25. Il difensore-centrocampista nelle 38 gare di campionato è stato in campo, escludendo i recuperi vari, ben 3.375 minuti, ossia il 98,7% del tempo dell'intera stagione (3.420 minuti). Perretta, classe 2000, ha giocato interamente 32 delle 38 gare e il minimo del tempo che è rimasto nel rettangolo verde sono stati i 75' della partita persa 2-1 a Pescara alla 12a giornata. Il vice capitano granata, destinato a diventare capitano l'anno prossimo in caso di non riconferma, come sembra, dell'esperto Marcos Espeche – ruolo che ha avuto anche quest'anno ereditando la fascia al braccio quando nell'undici titolare mancava il compagno di squadra – bissa il primo posto dell'anno scorso, quando si piazzò davanti a Ianesi e Angori con 3.

