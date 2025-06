G7 Trump minaccia l’Iran e Meloni parla di tregua a Gaza

Il vertice del G7 a Kananaskis si apre in un contesto di crisi globale, tra minacce di Trump all’Iran e richieste di tregua a Gaza da parte di Meloni. Un mondo in frantumi, dove le tensioni internazionali mettono alla prova la stabilità delle nazioni e il futuro della diplomazia. L’Italia si affaccia con determinazione, consapevole dei propri interessi e del ruolo che può svolgere in questo scenario complesso, cercando di far sentire la propria voce nel mare in tempesta.

Il vertice del G7 a Kananaskis, in Canada, si svolge mentre il sistema internazionale mostra con evidenza tutte le sue crepe. I rappresentanti delle maggiori economie si confrontano con un ordine mondiale in rapida dissoluzione: la guerra dichiarata tra Israele e Iran, l'inerzia dell'invasione russa dell'Ucraina, le faglie interne all'Occidente. L'Italia, attraverso Giorgia Meloni, cerca spazio nel dialogo tra potenze, consapevole dei propri limiti strutturali ma determinata a collocarsi. Intanto Donald Trump, tornato alla Casa Bianc a, occupa il centro della scena e detta il ritmo a un'alleanza che non è più tale da tempo.

