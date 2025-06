G7 Trump ha lasciato il vertice per situazione Israele-Iran

Il G7 si conclude con un’aria di entusiasmo e successi, tra accordi storici e incontri importanti. Tuttavia, le tensioni in Medio Oriente, in particolare tra Israele e Iran, hanno cambiato i piani di Donald Trump, che ha deciso di lasciare anticipatamente il vertice. Trump vuole un dialogo immediato e una soluzione diplomatica, dimostrando ancora una volta la sua attenzione alle crisi globali e il desiderio di contribuire alla stabilità internazionale.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump “ha trascorso una splendida giornata al G7, firmando anche un importante accordo commerciale con il Regno Unito e il Primo Ministro Keir Starmer. Molto è stato fatto, ma a causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il Presidente Trump lascerà stasera dopo una cena con i Capi di Stato “. Lo ha scritto nella notte (ora italiana) su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Trump vuole un incontro con i rappresentanti iraniani “il prima possibile”. Donald Trump ha ordinato al suo team di tentare un incontro con i rappresentanti iraniani il più rapidamente possibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - G7, Trump ha lasciato il vertice per situazione Israele-Iran

In questa notizia si parla di: trump - lasciato - vertice - situazione

Elon Musk ha lasciato il suo incarico nel governo Trump - Elon Musk ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal ruolo di consulente speciale del governo Trump, dopo circa quattro mesi.

Le proposte dell'Italia e di Giorgia Meloni in vista del vertice G7 in programma a Kananaskis in Canada. Dai migranti alla sicurezza con focus sul concetto di comunità sicure Vai su Facebook

G7, Trump ha lasciato il vertice per situazione Israele-Iran - LaPresse; Toccata e fuga Trump ha lasciato il G7 in Canada per seguire a Washington il conflitto tra Israele e Iran; G7: “L’Iran è fonte di instabilità in Medio Oriente”.

Donald Trump ha lasciato con un giorno d’anticipo il G7 - Ieri, lunedì 16 giugno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato il G7 in corso a Kananaskis, in Canada, con un giorno di anticipo. Riporta ilpost.it

G7 convince Trump, dichiarazione comune su de-escalation "Diritto Israele a difendersi" - escalation 'Diritto Israele a difendersi' Il G7 canadese riserva una nuova sorpresa, dopo la partenza anticipata di Donald Trump per l'escalation in Medio ... Scrive msn.com