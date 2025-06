G7 sollecita tregua a Gaza e de-escalation tra Israele e Iran

I leader del G7, tra cui Donald Trump, fanno un appello urgente alla calma e alla stabilità in Medio Oriente, chiedendo una tregua a Gaza e l'attenuazione delle tensioni tra Israele e Iran. Con fermezza, sottolineano che "l'Iran non potrà mai ottenere l'arma nucleare" e ribadiscono il diritto di Israele a difendersi. La comunità internazionale resta vigile, pronta a intervenire per proteggere la pace e la sicurezza globale. Infine, i...

I leader del G7, compreso Donald Trump, sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza: lo afferma un comunicato dei sette, che aggiunge anche che "l'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare". Inoltre il G7 afferma che "Israele ha il diritto di difendersi". "Resteremo vigili sulle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci" si legge ancora nel comunicato congiunto. Infine i leader del G7 riuniti in Canada hanno sottolineato l'importanza di proteggere i civili nei conflitti in corso.

