G7 per de-escalation MO compreso Trump

I leader del G7, incluso il presidente Trump, hanno espresso unanime supporto per la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran, chiedendo una tregua immediata a Gaza. Con fermezza, ribadiscono che "l'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare" e riconoscono il diritto di Israele alla difesa. Resteremo vigili sulle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci, poiché la stabilità globale dipende dalla pace e dalla sicurezza della regione.

7.15 I leader del G7, compreso il presidente Usa Trump, sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza. Lo afferma un comunicato dei Sette,che sottolinea che "l'Iran non potr√† mai avere l'arma nucleare".E "Israele ha il diritto di difendersi". "Resteremo vigili sulle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci" si legge ancora nel comunicato congiunto. Infine i leader del G7 riuniti in Canada hanno sottolineato l'importanza di proteggere i civili nei conflitti in corso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: escalation - trump - compreso - leader

Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, escalation tensioni commerciali. Merz a Washington - Un'azione che ha scosso i mercati globali, alimentando paure di una spirale di retaliations e di un raffreddamento delle relazioni economiche internazionali.

#G7Kananaskis2025 La premier Meloni è arrivata in Canada per il #G7. De-escalation è la parola d'ordine della riunione dei leader mondiali sulla questione mediorientale. Sull'Ucraina invece #Trump, giunto poco fa, ha fatto sapere che incontrerà #Zelensk Vai su X

Il #G7 chiede de-escalation #Israele - #Iran ma #Trump non firma. Tensioni su ruolo #Russia - #G7Summit #IranIsrael Vai su Facebook

G7, compreso Trump, chiede de-escalation in Medio Oriente; G7: Trump spariglia subito e blocca la dichiarazione di de-escalation sul conflitto Iraele-Iran preparata dagli altri leader; G7, compreso Trump, chiede de-escalation in Medio Oriente.

G7, compreso Trump, chiede de-escalation in Medio Oriente - escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza: lo afferma un comunicato dei sette, che aggiunge anche che "l'Iran non potrà m ... Secondo msn.com

Il G7 chiede la de-escalation, «Israele ha il diritto di difendersi». Trump lascia in anticipo il vertice - Il G7 canadese riserva una nuova sorpresa, dopo la partenza anticipata di Donald Trump per l'escalation in Medio Oriente. Come scrive gds.it