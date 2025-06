G7 Meloni vede Carney | Momento complesso attenzione a sicurezza e migrazione

In un contesto internazionale turbolento, la premier Giorgia Meloni si confronta con il segretario di Stato britannico Carney, sottolineando l'importanza di affrontare con attenzione i temi della sicurezza e della migrazione. In un momento complesso, l'Italia invita alla cooperazione e alla responsabilità condivisa per superare insieme le sfide globali. La leadership dei leader europei e internazionali si dimostra più cruciale che mai per garantire stabilità e prospettive di futuro.

"Voglio ringraziarvi tutti per l'ospitalità e per l'eccellente organizzazione del G7 in un momento complesso. Ci sono passata anch'io, so cosa significa. La vostra leadership è stata molto efficace e apprezzo il lavoro svolto, anche in continuità con la presidenza italiana dello scorso anno". Così la premier Giorgia Meloni, prima dell'inizio del bilaterale.

