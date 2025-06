G7 Macron sussurra qualcosa a Meloni | la premier alza gli occhi al cielo e fa il pollice alzato

Il siparietto tra Macron e Meloni ha catturato l’attenzione di tutti, diventando immediatamente virale. In un contesto di alta tensione internazionale, questo gesto simbolico rivela molto più di quanto parole possano esprimere, lasciando il pubblico a interrogarsi sulle vere intenzioni dei leader. Un momento che apre una finestra sulla complessità delle alleanze e delle diplomazie moderne, dimostrando come anche i silenzi possano parlare forte e chiaro.

Nessuno sa cosa si siano detti, ma il video è diventato virale in pochissimo tempo. Poco prima dell’inizio del vertice G7 a Kananaskis, in Canada, il presidente francese Emmanuel Macron si è avvicinato a Giorgia Meloni, sussurrandole qualcosa all’orecchio. La premier ha prima fissato il capo dell’Eliseo senza replicare, quasi alzando gli occhi al cielo, poi ha sollevato il pollice, evidentemente per approvare le parole di Macron. Il siparietto, avvenuto sotto gli occhi di Donald Trump, è stato ripreso dalle telecamere e ha subito fatto il giro dei social. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - G7, Macron sussurra qualcosa a Meloni: la premier alza gli occhi al cielo e fa il pollice alzato

