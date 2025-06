G7 la dichiarazione dei leader | Iran non potrà mai possedere arma nucleare

I leader del G7, inclusi Donald Trump e altri protagonisti internazionali, si sono uniti in una forte dichiarazione a sostegno della pace in Medio Oriente. Con fermezza, ribadiscono che l’Iran non deve mai possedere armi nucleari, sottolineando il loro impegno per la stabilità e la sicurezza della regione. Una posizione condivisa che mira a rafforzare gli sforzi diplomatici e prevenire escalation. È evidente che il dialogo e la diplomazia restano la chiave per un futuro più sicuro.

(Adnkronos) – Arriva la dichiarazione dei leader del G7 sulla situazione in Medio Oriente, sottoscritta anche dal presidente americano Donald Trump. "Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente", si legge nel documento, in cui i capi di Stato e di governo dei 7 Paesi chiedono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

G7: Trump spariglia subito e blocca la dichiarazione di de-escalation sul conflitto Iraele-Iran preparata dagli altri leader - Nel cuore del G7, Donald Trump sorprende tutti bloccando la dichiarazione di de-escalation sul conflitto tra Israele e Iran, creando scompiglio tra i leader internazionali.

#Iran #Israele Attenzione, dichiarazione di #Netanyahu che lascia presagire che qualcosa di grosso stia per avvenire: "Abbiamo indicazioni che i leader più importanti dell'Iran stanno già facendo le valigie: hanno capito cosa sta per succedere" Vai su X

Emmanuel Macron ha respinto l'idea del presidente statunitense Trump di coinvolgere il leader russo, criminale di guerra, Vladimir Putin negli sforzi di mediazione tra Israele e Iran Durante una visita in Groenlandia, Macron ha sottolineato che la Russia "non Vai su Facebook

