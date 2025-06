G7 la dichiarazione dei leader | De-escalation in Medio Oriente Iran non potrà mai avere arma nucleare

I leader del G7 si sono riuniti in un momento cruciale, stringendo un forte impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. Con una dichiarazione condivisa, anche il presidente americano Donald Trump ha ribadito la ferma posizione: l’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare. Un messaggio chiaro rivolto a tutte le parti coinvolte, volto a promuovere la de-escalation e un futuro di maggiore sicurezza regionale.

(Adnkronos) – Arriva la dichiarazione dei leader del G7 sulla situazione in Medio Oriente, sottoscritta anche dal presidente americano Donald Trump. "Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente", si legge nel documento, in cui i capi di Stato e di governo dei 7 Paesi chiedono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

