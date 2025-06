G7 | Israele ha diritto di difendersi Iran non potrà mai avere un’arma nucleare

I leader del G7 si sono riuniti per affrontare la delicata crisi in Medio Oriente, sottolineando il diritto di Israele a difendersi e ribadendo che l’Iran non deve mai ottenere armi nucleari. Questa dichiarazione, condivisa anche dal presidente Donald Trump, segnala un fronte compatto contro le minacce alla stabilità della regione. L’attenzione internazionale si concentra ora sulle prossime mosse per garantire pace e sicurezza, mantenendo alta la vigilanza sui rischi nucleari.

Meloni: “Non condividiamo le recenti proposte di Israele. Netanyahu rispetti il diritto internazionale” - Durante il 'premier time' in Aula della Camera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua opposizione alle recenti proposte del governo israeliano guidato da Netanyahu.

Trump firma la dichiarazione del G7 sulla de-escalation fra Israele e Iran, poi se ne va prima (e fa polemica con Macron) - Un post su Truth getta lo scompiglio: "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran! Scrive huffingtonpost.it

G7, la dicharazione dei leader in Canada: «Israele ha il diritto di difendersi, Iran non potrà mai avere arma nucleare» - «Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. Riporta ilmessaggero.it