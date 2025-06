G7 incontro bilaterale tra Meloni e Trump | focus su Iran Medio Oriente e cooperazione transatlantica

Durante il vertice del G7, un incontro bilaterale tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha acceso i riflettori su temi chiave come Iran, Medio Oriente e la cooperazione transatlantica. Un momento di grande rilevanza diplomatica, che sottolinea l'importanza di rafforzare i legami tra Europa e Stati Uniti di fronte alle sfide globali. Questa conversazione apre nuove prospettive per un dialogo strategico più stretto e condiviso nel futuro.

Durante il vertice del G7, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro del colloquio – riferisce Meloni in una nota – i principali dossier internazionali, con un'attenzione particolare alla situazione in Iran e in Medio Oriente. Nel corso del faccia a faccia, i due leader hanno discusso anche delle relazioni economiche tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica in un contesto globale sempre più complesso.