G7 il fuoriprogramma tra Trump e Meloni | cosa si sono detti

Il G7 si è trasformato in un palcoscenico di sorprese, con un incontro imprevisto tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Tra sguardi e parole, i due leader hanno affrontato temi cruciali, rivelando una complicità inattesa sul palcoscenico internazionale. Mentre Trump si preparava a lasciare il vertice per questioni di politica estera, il loro colloquio ha aperto uno spiraglio su future alleanze e strategie condivise, lasciando tutti con il fiato sospeso e molte domande senza risposta.

Un incontro a sorpresa, ma denso di significati politici, quello avvenuto tra Donald Trump e Giorgia Meloni a margine del vertice internazionale che si è tenuto a Kananaskis, tra le montagne del Canada. Poco prima che l'ex presidente degli Stati Uniti lasciasse anticipatamente il summit per far rientro a Washington, preoccupato dall'evoluzione della crisi in Medio Oriente, ha avuto luogo un colloquio informale con la presidente del Consiglio italiana. Seduti su una panchina di legno all'esterno del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, i due leader hanno discusso dei recenti sviluppi in Iran e della possibilità di rilanciare la via diplomatica.

