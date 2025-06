G7 i leader approvano sei dichiarazioni tematiche | Piano d' azione per minerali critici è questione di sicurezza

I leader del G7 si sono riuniti con una forte determinazione, approvando sei dichiarazioni tematiche e un piano d'azione dedicato ai minerali critici, simbolo della crescente attenzione alle sfide economiche e di sicurezza globale. Ribadendo il loro impegno a prevenire e contrastare il traffico di migranti, rafforzano la lotta al traffico di esseri umani, ponendo le basi per un impegno comune verso un futuro più sicuro e sostenibile.

Ribadito l'impegno a "prevenire e contrastare il traffico di migranti", attraverso la coalizione e il piano d'azione del Gruppo per la lotta al traffico di esseri umani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - G7, i leader approvano sei dichiarazioni tematiche | "Piano d'azione" per minerali critici, è questione di sicurezza

In questa notizia si parla di: piano - azione - leader - approvano

Eni, approvato bilancio 2024 con utile €6,4 mld e dividendo da €1,05 per azione; via libera a buyback e modifica al piano di incentivazione 2023-2025 - L'Assemblea degli Azionisti di Eni ha approvato il bilancio 2024, riportando un utile di €6,4 miliardi.

Schlein sente i leader del centrosinistra e della Cgil Landini. Intesa sulla data. Conte: “Il Movimento ci sarà” Vai su Facebook

G7, i leader approvano sei dichiarazioni tematiche | Piano d'azione per minerali critici, è questione di sicurezza; A Cerignola il CdA del GAL Tavoliere approva il Piano di Azione per la Programmazione 2023–2027; Il piano per riarmare l’Ue sarebbe bocciato dal Parlamento italiano.

Consiglio europeo, i leader Ue approvano un piano da 800 miliardi per la difesa - Al Consiglio europeo straordinario che si è tenuto giovedì, i leader dei 27 hanno approvato il piano ReArm Europe, con il quale si impegnano ad aumentare la spesa per la difesa. Secondo msn.com

Piano Ue per rendere l'Europa leader mondiale dell'IA - Rendere l'Europa un leader mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale: questo l'obiettivo del Piano d'azione per il continente ... Si legge su ansa.it